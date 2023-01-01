رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، اعتقالات وتجريف أراض في الضفة، ومسيرة استفزازية للمستوطنين بالقدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

مواجهات في الخليل واعتقالات وتجريف في الضفة ومسيرة استفزازية للمستوطنين بالقدس

الرئيس يمنح المناضل الوطني الراحل سعيد كنعان ويقلد سفير الاتحاد الأوروبي نجمة القدس

الطفل خالد ملالحة يصرخ: "رجعولي عيني"

حرارة الصيف تشعل أزمات غزة... ودعوات لحراك نهاية الشهر الحالي

"الجنائية الدولية" ستطلق منصة إلكترونية لتقديم الشكاوى على مرتكبي الجرائم الإسرائيليين

اسرائيل تنفي تقديم التزام لواشنطن بشأن تجميد الاستيطان

اشتية يفتتح معرض فلسطين الغذائي 2023

إضعاف القضاء.. مواجهات واعتقالات وإغلاق شوارع مركزية في اسرائيل

دويكات: لا يوجد متعة لدى المؤسسة الأمنية للاقتصاص من أحد

المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية تمارس علينا ضغوطا لاتخاذ قرارات معينة بملفات محددة

أجواء حارة الى شديدة الحرارة

"الأيام":

جيش الاحتلال ينفّذ سلسلة اقتحامات وأعمال تجريف واعتقالات في مناطق عدة

نتنياهو ينفي تقديم التزامات لبايدن بتجميد الاستيطان حتى نهاية العام

مخطط جديد للمستوطنين للسيطرة على الأغوار بناء طرق وفنادق ومطار

يوم احتجاجات طويل واستثنائي في إسرائيل المتظاهرون: هدفنا إيقاف قطار الديكتاتورية

التماس لـ"العليا" الإسرائيلية بشأن قانونية رفع العلم الفلسطيني

مقتل النجل الثاني لنائب رئيس بلدية الناصرة بجريمة إطلاق نار

روسيا تحذر من "مخاطر" بالبحر الأسود بعد وقف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

دول نصف الكرة الشمالي تختنق بالحر الأمم المتحدة: استعدوا لموجات أكثر شدة

هرتسوغ يبحث مع بايدن الملف الإيراني والوضع الداخلي في إسرائيل

مسيرة استفزازية للمستوطنين بالقدس القديمة واعتداء على مواطن في بلدة العوجا

"القدس":

نتنياهو: المستوطنات البعيدة ستصبح "جيوبا" في كيان فلسطيني "شبه سيادي"

تجريف أراض وقطع واتلاف أشجار ومصادرة آليات

التماس للعليا الاسرائيلية بشأن قانونيّة رفع العلم الفلسطيني

متطرفون يهود يقتحمون مجددا كنيسة ودير «مار إلياس» في حيفا

مظاهرات واسعة ضد حكومة نتنياهو.. مواجهات واعتقالات وإغلاق شوارع مركزية

الكرملين يوقف صفقة حبوب البحر الأسود

عائلات من غزة تخشى من إطالة أمد إعمار منازلها المدمرة

المحكمة الجنائية الدولية تطلق منصة تسمح بتقديم شكاوى ضد إسرائيليين