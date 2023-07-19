الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار الجملة

رام الله / سما /

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في فلسطين سجل انخفاضاً مقداره 1.23% خلال الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بالربع الأول من العام 2023، بواقع 1.73% للسلع المستوردة، بينما سجلت أسعار السلع المحلية ارتفاعاً نسبته 0.15%.

وقال الاحصاء في بيان له، "يرجع السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار السلع ضمن قسم تجارة الجملة عدا المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بمقدار 1.32%، والذي يشكل ما نسبته 89% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: النفايات والخردة والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر بمقدار 12.59%، والمشروبات بمقدار 5.89%، والفواكه والخضار بمقدار 4.14%، ومواد البناء والأجهزة ومعدات السباكة والتدفئة ولوازمها بمقدار 2.67%، والمعادن وخامات المعادن بمقدار 1.78%، والوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات ذات الصلة بمقدار 1.46%، والآلات والمعدات واللوازم بمقدار 0.86%".

وتابع مركز الاحصاء "في المقابل ارتفعت أسعار البيع بالجملة لمجموعة من الفئات على النحو الآتي: الحيوانات الحية بنسبة 7.57%، والحبوب والبذور بنسبة 3.95%، والسكر والشكولاتة والمنتجات السكرية ومنتجات المخابز بنسبة 2.15%، والمستحضرات الصيدلانية والدوائية بنسبة 1.94%، والمخلفات والنفايات الزراعية للاستعمال كعلف للحيوانات بنسبة 1.51%".

واضاف "كما سجل قسم تجارة الجملة والمفرد "التجزئة" واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية انخفاضاً مقداره 0.50%، والذي يشكل ما نسبته 11% من تجارة الجملة، حيث انخفضت أسعار بيع وصيانة واصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها والاكسسوارات المتصلة بها بمقدار 25.00%، وبيع قطع غيار واكسسوارات المركبات ذات المحركات بمقدار 2.62%، كما انخفضت أسعار البيع بالجملة لمجموعة المركبات ذات المحركات بمقدار 1.13%".