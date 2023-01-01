مستوطنون يختطفون أسيرا محررا من قباطية والاحتلال يداهم قريتي رمانة وزبوبا

جنين / سما /

اختطف مستوطنو "حرميش" غرب بلدة يعبد جنوب جنين، الليلة الماضية، اسيرا محررا من بلدة قباطية، فيما داهمت قوات الاحتلال منزل محرر آخر في قرية رمانة، واقتحمت قرية زبوبا.

وذكرت مصادر أمنية ، أن عددا من المستوطنين اختطفوا الأسير المحرر ماهر ساطي أبو الرب من قباطية بعد الاعتداء عليه أثناء مروره قرب المستوطنة على الشارع الرئيس الرابط بين جنين وطولكرم، وتم تسليمه لقوات الاحتلال المتواجدة بالمكان .

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم، قرية رمانة وداهمت منزل الأسير المحرر نظام عبد جميل العمور، وعاثت فسادا وخرابا بمحتوياته واحتجزته ومن ثم أخلت سبيله بعد استجوابه.

يشار الى أن قوات الاحتلال افرجت عن العمور قبل 3 شهور.

الى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية زبوبا وشنت حملة تمشيط في القرية دون ان يبلغ عن اعتقالات.