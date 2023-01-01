بنك فلسطين يقدم دعمه لحفل تخريج طلبة مدرسة الإصرار في مستشفى المطلع

القدس المحتلة/ سما/

قدم بنك فلسطين دعمه لحفل تخريج وتكريم الفوج السادس من طلبة مدرسة الإصرار في مستشفى الأوغستا فكتوريا "المطلع"، كجزء من مسؤوليته المجتمعية. وجرى تنظيم الحفل بمشاركة 27 طالبة وطالب من مرضى السرطان والكلى.

وحضر حفل التخريج معالي وزير التربية والتعليم الدكتور مروان عورتاني، ومدير عام مستشفى الأوغستا فكتوريا "المطلع"، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القدس سمير جبريل، ورئيس دائرة الاتصال والعلاقات العامة في بنك فلسطين، ومدير فرع البنك في ضاحية البريد بالقدس فادي زكاك بالإضافة الى وفد مشارك من البنك، وذوي الطلبة الخريجين، إضافة إلى طاقم مدرسة الإصرار وطواقم مستشفى المطلع الطبية والإدارية.

وفي بداية الحفل، أكد الوزير عورتاني حرص الوزارة الدائم على تقديم خدمات التعليم في كافة المناطق ولجميع الأطفال والطلبة؛ بما يرتكز على أسس العدالة، وتأكيده على أهمية دعم طلبة مدارس الإصرار وتلبية احتياجاتهم وتوفير ما يمكن أن يُقدم من منح دراسية جامعية وغيرها إيماناً بحقهم في استكمال تعليمهم أسوة ببقية الطلبة.

وعبر الوزير عن اعتزازه بما يقوم به المستشفى وكادر المدرسة من أجل تعليم الطلبة ومراعاة الظروف التي يمرون بها، داعياً إلى إيلاء المزيد من الاهتمام خاصة في ظل التحديات التي يجابهها التعليم في القدس

بدوره ثمن د. فادي الأطرش دور بنك فلسطين الهام في دعم رسالة مدرسة الإصرار وأكد على أن مستشفى المُطلع ملتزم بريادته للقطاع الصحي الفلسطيني وخلق بيئة مميزة للأطفال المرضى من كافة النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية بما يضمن تقديم أفضل مستويات العلاج.

من ناحيته، عبر السيد زكاك عن اعتزازه وفخره بدعم بنك فلسطين حفل تخريج الفوج السادس من طلبة مدرسة الإصرار المختلطة مستشفى "المطلع"، مشيراً أن نموذج الإصرار يشكل درساً لنا جميعاً في مواجهة أقسى الظروف، ومتابعة الحلم، متابعة التعليم، وهو أهم ركن على سلّم الطموح.

وأضاف زكاك أن دعمنا لهذا الحفل يأتي من منطلق إيمان البنك بأن التعليم حق للجميع مهما كانت الظروف، وهو حق أصيل لأطفال فلسطين، وعلينا أن نساهم في تسخير كل الإمكانات لكي يستكملوا طريق العلم، لكي يساهموا في بناء بلدهم وخدمة مجتمعهم، مضيفاً أننا في بنك فلسطين ملتزمون بمسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وأهلنا، لأننا حريصون على دعم التعليم في القدس وفي كل ركن من وطننا الحبيب.

يذكر أن بنك فلسطين يخصص حوالي 5% من أرباحه السنوية لدعم المبادرات المجتمعية، تنفيذاً لرؤيته المتمثلة في إسناد المجتمع عبر المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، حيث يوجه البنك دعمه لمختلف القطاعات، ومخصصاً جزءاً من هذا الدعم لصالح القطاع التعليمي والتثقيفي لتمكينه والنهوض به.