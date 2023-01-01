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تعطيل الدوام الصحي واستمرار الاحتجاجات في "إسرائيل"

الأربعاء 19 يوليو 2023 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تعطيل الدوام الصحي واستمرار الاحتجاجات في "إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

يعطل اليوم الأربعاء، العمل في الجهاز الصحي داخل "إسرائيل" لمدة ساعتين في اطار الفعاليات الاحتجاجية على خطة التغييرات القضائية. 

وأعلنت النقابة الطبية أن الاضراب سيبدأ في الثامنة والنصف صباحا.

وسيتم العمل حسب النظام المتّبع في حالات الطوارئ. ويرجح حصول تشويشات غير أنه لا يتوقع الغاء المواعيد المسبقة لتلقي العلاج. كما ذكرت إذاعة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

ونظمت يوم أمس مظاهرات عديدة في أنحاء مختلفة من "إسرائيل"، ضد خطة التغييرات في المنظومة القضائية.

وفي تل أبيب سد متظاهرون محاور أيالون وطريق نمير، وقامت الشرطة الإسرائيلية بتفريقهم مستخدمة خراطيم المياه والخيالة. 

ووصل ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير إلى المكان، حيث استقبله المحتجون بصيحات الاستهجان واصفين اياه بأنه إرهابي.

وانتهت في لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيست، فجر اليوم، عملية التصويت بعد ساعات طويلة على أكثر من سبعة وعشرين ألف تحفظ قدمتها المعارضة على مشروع قانون تقليص حجة المعقولية، وتم ردها جميعا. 

ومن المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست الأسبوع المقبل بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون هذا.

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