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العفاسي يرد على انتقادات إعلامي إسرائيلي.. "الإخونجية تاج راسك"

الأربعاء 19 يوليو 2023 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العفاسي يرد على انتقادات إعلامي إسرائيلي.. "الإخونجية تاج راسك"



القدس المحتلة / سما /

رد القارئ والمنشد الكويتي مشاري العفاسي، على الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، بعدما نشر له صورة أثارت الجدل في أثناء زيارته إلى كندا، ووصفه بأنه "إخونجي".


وشارك كوهين في موجة الانتقادات التي طالت المنشد الكويتي، حول مظاهر الثراء التي كانت واضحة في الصورة، ليرد العفاسي بوصف كوهين بأنه "أهل للحسد".

ونشر كوهين عبر حسابه في تويتر، صورة للعفاسي، تظهر سعر السيارة التي كان يستقلها في كندا، وأسعار ما يرتديه من ملابس.

وأضاف العفاسي: "الإخونجية تاج رأسك براحتهم يمونون ويقولون ما يريدون". وتابع: "أما أنت بالذات تاكل تبن (بالكويتي الفصيح)".

وكان القارئ والمنشد الإسلامي الكويتي، قد رد على مهاجمته من قبل رواد مواقع التواصل بسبب صوره بسيارات فارهة ويحيط به ما يبدو أنهم أفراد حراسة شخصية.

وأوضح العفاسي أن السيارة الفارهة كانت تعود لشركة كندية للسيارات قدمت خدماتها كهدية مجانية دعما للجالية المسلمة وإكراما لضيوفها أثناء زيارته كندا مؤخرا.

وأشار إلى أن الصورة كانت على هامش زيارة أجراها إلى كندا، مضيفا: "للتوضيح.. ولأن الموضوع أخذ أكبر من حجمه! فإن شركة بلاك وود الكندية للسيارات تقدم خدماتها كهدية مجانية دعما للجالية المسلمة وإكراما لضيوفها كما يظهر في صورها في إنستغرام.. فليست سيارتي ولا إيجارا".

وأضاف العفاسي في تغريدة أخرى: "توقفت عن السياسة ولم تتوقف الأحقاد! حتى انقاد كثير من الرعاع خلف الحاقدين، ففي كل عام لهم هجمة وافتراءات ومبالغات"، مؤكدا: "ماني عجزان عنهم، لكني أفضّل تجاهل الحاقدين وتنبيه العقلاء والمحبين".

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