إصابة جنديين سوريين في قصف إسرائيلي على دمشق

القدس المحتلة / سما /

أصيب جنديان سوريان، بعد منتصف الليلة، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب بيان للجيش السوري، فإنه القصف الجوي نفذ من شمال الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت له وأسقطت معظم الصواريخ.

وأشار إلى أن جنديين أصيبا بجروح، فيما وقعت بعض الخسائر المادية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور اشتعال النيران في العديد من المواقع، وتضرر منازل وغيرها.

وقالت مصادر محلية، إن القصف استهدف منشآت وأهداف إيرانية في ضاحية قدسيا وقرى الأسد والصبورة بريف دمشق الغربي.