  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إصابة جنديين سوريين في قصف إسرائيلي على دمشق

الأربعاء 19 يوليو 2023 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة جنديين سوريين في قصف إسرائيلي على دمشق



القدس المحتلة / سما /

أصيب جنديان سوريان، بعد منتصف الليلة، جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في العاصمة السورية دمشق.

وبحسب بيان للجيش السوري، فإنه القصف الجوي نفذ من شمال الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت له وأسقطت معظم الصواريخ.

وأشار إلى أن جنديين أصيبا بجروح، فيما وقعت بعض الخسائر المادية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور اشتعال النيران في العديد من المواقع، وتضرر منازل وغيرها.

وقالت مصادر محلية، إن القصف استهدف منشآت وأهداف إيرانية في ضاحية قدسيا وقرى الأسد والصبورة بريف دمشق الغربي.

الأكثر قراءة اليوم

"لوفيغارو": "الكبتاغون" يعيث فساداً في غزة

شاهد..محمد بن سلمان يقود سيارة “توغ” التركية الصنع برفقة أردوغان

فيديو: الإعلامية ماريا معلوف تلوح بعلم "إسرائيل" وتغني

نتنياهو يرد على تقرير عن التزامه لبايدن بوقف البناء الإستيطاني

فصائل المقاومة تصدر بيانا حول الاعتقال السياسي في الضفة

هآرتس: تركيا تحولت إلى ملجأ للمجرمين من فلسطينيي الداخل

نيويورك تايمز: رد فعل هستيري على "جايابال" بسبب تصريحاتها حول عنصرية "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

الرئيس الأمريكي يحث نتنياهو التوقف عن استهداف القضاء

2023071805561663

أزمة الاحتلال تتصاعد.. توقف 161 ضابطا في سلاح الجو عن الخدمة العسكرية

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

نتنياهو يرد على تقرير عن التزامه لبايدن بوقف البناء الإستيطاني

259140

عبر غور الأردن.. الكشف عن مخطط إسرائيلي جديد لمنع إقامة دولة فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية