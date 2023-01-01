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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الأربعاء 19 يوليو 2023 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاءـ، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، صباح اليوم، مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وسط مداهمات لمنازل المواطنين.

واعتقلت تلك القوات ما لا يقل عن 4 شبان عرف منهم وسام أبو سليم، وخليل أبو عالية.

فيما اعتقل الشاب مصطفى دعامسة عقب اقتحام منزله في منطقة البالوع بمدينة بيت لحم.

وفي طولكرم، اعتقل الشاب زكي الدسوقي عقب اقتحام منزله في الحي الجنوبي بالمدينة.

فيما اعتقل الشاب إيهاب الخواجا بعد اقتحام منزله في بلدة نعلين غرب رام الله.

واعتقل الشاب منتصر الشيخ بعد اقتحام منزله في بلدة بدو شمال القدس المحتلة.

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