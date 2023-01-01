الطقس: أجواء شديدة الحرارة

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاربعاء حارًا الى شديد الحرارة ، و درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

عدا الخميس، يكون الجو حارًا الى شديد الحرارة ، و درجات الحرارة أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.