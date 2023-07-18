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هب الريح يؤكد عدم التهاون في تطبيق القانون والنظام

الثلاثاء 18 يوليو 2023 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
هب الريح يؤكد عدم التهاون في تطبيق القانون والنظام



رام الله/سما/

أكد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح أن الوزارة والمؤسسة الأمنية لن تتهاون في تطبيق القانون والنظام، وذلك في سياق الالتزام بالحفاظ على الثوابت السياسية والوطنية الهادفة لتحقيق آمال شعبنا بالحرية والاستقلال، ولصون مكتسبات المشروع الوطني ومؤسساته العتيدة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الثلاثاء، إن تصريحات اللواء هب الريح جاءت خلال جولة تفقدية، أجراها خلال الأسبوع الجاري، لمحافظات جنين، طوباس، نابلس، قلقيلية، طولكرم، وسلفيت، التقى خلالها بالمحافظين ومدراء الأجهزة الأمنية وأمناء سر الأقاليم، وذلك من أجل تأكيد الدعم والمساندة لأفراد قوى الأمن للقيام بدورهم بالمحافظة على الأمن والأمان وتعزيز منظومة السلم الأهلي في المجتمع الفلسطيني، والإطلاع على واقع العمل الأمني في هذه المحافظات واحتياجاتها التطويرية.

وأضافت أن اللواء هب الريح شدد خلال لقاءاته مع مختلف الفعاليات على تعليمات السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية لعمل كل ما من شأنه صون مكتسبات المشروع الوطني الفلسطيني، ومنع أية محاولة لتقويض جهود الحكومة الفلسطينية في استكمال بناء مؤسسات الدولة وحمايتها.

 
#اللواء زياد هب الريح

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