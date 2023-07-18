على خلفية التوتر مع حزب الله.. هاليفي يجري جولة عند الحدود الشمالية

القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي “هرتسي هاليفي” جولة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان، الثلاثاء، برفقة مسؤولين كبار في قيادة المنطقة الشمالية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إن رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي أجرى تقييما للوضع خلال جولة في منطقة تشكيل الجليل (91)، برفقة قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين.

وبحسب المتحدث، فقد اطلع هاليفي على تعزيز القوات والجاهزية، وقرر تعزيز المنطقة بسريّتين إضافيتين.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الجولة جاءت على خلفية التوترات مع حزب الله اللبناني

وأشار هاليفي إلى جاهزية القوات ويقظتها، ومؤكدًا على أهمية الحفاظ على روتين الحياة اليومية لسكان الشمال.

وأفادت الأنباء من لبنان في الأسبوع الماضي أن “إسرائيل” قدمت اقتراحا لحل مسألة الخيام التي أقامتها منظمة حزب الله في مزارع شبعا، بما في ذلك اتفاقية لتغيير الحدود البرية، وذلك على خلفية زيارة الوسيط الأمريكي “عاموس هوشستين” للمنطقة ولقائه الليلة الماضية برئيس وزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”.

وأشارت معاريف إلى أن المسؤولين “الإسرائيليين” ينفون ذلك ويقولون لم يتلقَ “عاموس هوشستين” مثل هذا العرض، وبحسب التقرير، “تم إرسال عرض إلى لبنان من الوسطاء بأن حزب الله سيفكك الخيام التي أقامها عبر الخط الأزرق مقابل تفكيك السياج الذي اقيم في الجزء الشمالي من قرية الغجر ، ورد لبنان بأنه لا توجد مفاوضات بشأن قرية الغجر وأن الخيام التي أقيمت مرتبطة بـ 16 نقطة متنازع عليها على الحدود البرية بما في ذلك النقطة B1.

وأضافت: "و على الرغم من أن لبنان لم يعترض إلا أنه يعتقد أن الخلاف على الأرض يشمل مزارع شبعا وكفر شبعا والغجر وبالتالي فإن عدم حل هذه النقاط لا يعني حسم النزاع، ولن يكون هناك مساومة، مؤكداً أن لا علاقة لترسيم الحدود البرية بإزالة الخيام”.