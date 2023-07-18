  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

على خلفية التوتر مع حزب الله.. هاليفي يجري جولة عند الحدود الشمالية

الثلاثاء 18 يوليو 2023 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
على خلفية التوتر مع حزب الله.. هاليفي يجري جولة عند الحدود الشمالية



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي “هرتسي هاليفي” جولة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان، الثلاثاء، برفقة مسؤولين كبار في قيادة المنطقة الشمالية.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إن رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي أجرى تقييما للوضع خلال جولة في منطقة تشكيل الجليل (91)، برفقة قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين.

وبحسب المتحدث، فقد اطلع هاليفي على تعزيز القوات والجاهزية، وقرر تعزيز المنطقة بسريّتين إضافيتين.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية أن الجولة جاءت على خلفية التوترات مع حزب الله اللبناني

وأشار هاليفي إلى جاهزية القوات ويقظتها، ومؤكدًا على أهمية الحفاظ على روتين الحياة اليومية لسكان الشمال.

وأفادت الأنباء من لبنان في الأسبوع الماضي أن “إسرائيل” قدمت اقتراحا لحل مسألة الخيام التي أقامتها منظمة حزب الله في مزارع شبعا، بما في ذلك اتفاقية لتغيير الحدود البرية، وذلك على خلفية زيارة الوسيط الأمريكي “عاموس هوشستين” للمنطقة ولقائه الليلة الماضية برئيس وزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”.

وأشارت معاريف إلى أن المسؤولين “الإسرائيليين” ينفون ذلك ويقولون لم يتلقَ “عاموس هوشستين” مثل هذا العرض، وبحسب التقرير، “تم إرسال عرض إلى لبنان من الوسطاء بأن حزب الله سيفكك الخيام التي أقامها عبر الخط الأزرق مقابل تفكيك السياج الذي اقيم في الجزء الشمالي من قرية الغجر ، ورد لبنان بأنه لا توجد مفاوضات بشأن قرية الغجر وأن الخيام التي أقيمت مرتبطة بـ 16 نقطة متنازع عليها على الحدود البرية بما في ذلك النقطة B1.

وأضافت: "و على الرغم من أن لبنان لم يعترض إلا أنه يعتقد أن الخلاف على الأرض يشمل مزارع شبعا وكفر شبعا والغجر وبالتالي فإن عدم حل هذه النقاط لا يعني حسم النزاع، ولن يكون هناك مساومة، مؤكداً أن لا علاقة لترسيم الحدود البرية بإزالة الخيام”.

#هرتسي هاليفي

الأكثر قراءة اليوم

"لوفيغارو": "الكبتاغون" يعيث فساداً في غزة

شاهد..محمد بن سلمان يقود سيارة “توغ” التركية الصنع برفقة أردوغان

فيديو: الإعلامية ماريا معلوف تلوح بعلم "إسرائيل" وتغني

فصائل المقاومة تصدر بيانا حول الاعتقال السياسي في الضفة

هآرتس: تركيا تحولت إلى ملجأ للمجرمين من فلسطينيي الداخل

نيويورك تايمز: رد فعل هستيري على "جايابال" بسبب تصريحاتها حول عنصرية "إسرائيل"

صِدام بين غالانت وبن غفير بشأن أوامر الاعتقال الإداريّ

الأخبار الرئيسية

2023071805561663

أزمة الاحتلال تتصاعد.. توقف 161 ضابطا في سلاح الجو عن الخدمة العسكرية

مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس القديمة

نتنياهو يرد على تقرير عن التزامه لبايدن بوقف البناء الإستيطاني

259140

عبر غور الأردن.. الكشف عن مخطط إسرائيلي جديد لمنع إقامة دولة فلسطينية

photo_2023-07-18_19-09-23

نتنياهو: سنقف بحزم ضد محاولات إيران في تطوير جبهات بغزة والضفة وسوريا ولبنان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية