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"اللجنة الرئاسية" تدين اعتداء متطرفين إسرائيليين على كنيسة مار إلياس في حيفا

الثلاثاء 18 يوليو 2023 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اللجنة الرئاسية" تدين اعتداء متطرفين إسرائيليين على كنيسة مار إلياس في حيفا



رام الله/سما/

 أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ممثلة برئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي خوري، محاولة اقتحام كنيسة مار إلياس في مدينة حيفا التابعة لبطريركية الروم الملكيين.

وعبر خوري عن استنكاره الشديد لتصاعد التهديدات والاعتداءات المتكررة التي تستهدف الكنائس ورجال الدين والأماكن المقدسة، وذلك بسبب سياسة الاستفزاز الممنهجة من قبل المتطرفين الإسرائيليين، كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء عدم وجود إجراءات رادعة ومحاسبة قوية لمنع هذه الأعمال العدوانية.

وأكد أهمية دور المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته، لاتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة لحرمة الأديان وحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية كافة، وضمان حق العبادة، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل والحاسم لوقف هذه التجاوزات المستمرة وضمان حماية الحريات الدينية.

#الكنائس #حيفا

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