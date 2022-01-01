الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمعتقل المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان

رام الله/سما/

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّ المعتقل الإداريّ المصاب بالسرطان عبد الباسط معطان (50 عاما)، لمدة ستة أشهر جديدة، علما أن الأمر الإداري الحالي ينتهي في 23 تموز الجاري.

وأكد نادي الأسير، في بيان له، أن تجديد الاعتقال الإداري للمعتقل معطان في ظل الوضع الصحي الصعب والمقلق الذي يواجهه، هو جريمة مستمرة بحقّه، تشارك فيها أجهزة الاحتلال كافة، لا سيما محاكم الاحتلال، التي تواصل ترسيخ هذه الجريمة عبر قرارتها، وكان آخر ما صدر عنها بشأن قضية المعتقل معطان هو رفض الالتماس الذي تقدم به محاميه للمحكمة العليا للاحتلال، التي تجاهلت وضعه الصحي واستندت إلى رواية النيابة.

وبيّن نادي الأسير، أنّ المعتقل معطان أعيد اعتقاله في شهر تموز 2022، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإفراج عنه من الاعتقال الإداريّ السّابق، ومنذ اعتقاله أصدرت بحقّه أمريّ اعتقال إداريّ مدتهما 6 أشهر وهذا الأمر الثالث بحقّه، علمًا أن معطان تلقى تهديدات مؤخرًا بالاستمرار باعتقاله إداريًا.

ولفت إلى أنّ معطان خضع لعدة عمليات جراحية قبل اعتقاله السّابق والحالي، جرّاء إصابته بسرطان في القولون، جرى خلالها استئصال جزء من القولون، وتبين لاحقًا أنّ الخلايا السرطانية لم تنته في حينه، وهناك احتمالية لانتشار المرض، وخلال اعتقاله الحالي تبين وجود كتلة على الرئة.

يذكر أن معطان وهو من بلدة برقة شرق رام الله، أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال مع هذا الاعتقال أكثر من 10 سنوات، من بينها اعتقال واحد على قضية، وبقية اعتقالاته إدارية، وهو متزوج وأب لأربعة من الأبناء.

يُشار إلى أنّ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال يبلغ 1132 بينهم 18 طفلا، وثلاث أسيرات.

وفي هذا الإطار، جدد نادي الأسير دعوته إلى استعادة قرار وخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال خاصة في قضية الاعتقال الإداري، وذلك في إطار المواجهة المستمرة لهذه الجريمة.