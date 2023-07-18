المالكي يستقبل مدير حملة روما اكسبو 2030

رام الله/سما/

استقبل وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مدير حملة روما اكسبو 2030 السفير سيباستيانو كاردي والوفد المرافق له.

ورحب الوزير المالكي بالوفد الإيطالي في زيارته إلى دولة فلسطين، مشيرا إلى عمق العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.

من جانبه، شكر السفير كاردي الوزير المالكي على حسن الاستقبال والضيافة، ووجه التهنئة بحلول رأس السنة الهجرية، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تجمع إيطاليا وفلسطين.

واستعرض السفير كاردي، خلال اللقاء، أهمية ترشح إيطاليا لاستضافة معرض اكسبو لعام 2030، مشيرا إلى أن بلاده تبذل كل الجهود لتحقيق ذلك، ومن ضمن هذه الجهود زيارة بعض الدول التي تعتبرها إيطاليا على رأس أولوياتها لإقناعها بالتصويت لها في الانتخابات الحاصلة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من هذا العام في باريس.

وفي السياق ذاته، أعرب السفير كاردي عن أمله بأن تقوم فلسطين بإعادة النظر بموقفها من التصويت وأن تصوت لصالح روما، موضحا أن مشاركة دولة فلسطين في روما اكسبو والتعاون مع إيطاليا ستكون خطوة هامة جدا لفلسطين من عدة نواحٍ، أهمها الناحية الاقتصادية، بالإضافة إلى نية إيطاليا تقديم صفقة دعم مالي لجميع الدول التي ستشارك في المعرض.

بدوره، أكد الوزير المالكي التزام دولة فلسطين في التصويت لصالح المملكة العربية السعودية، الدولة الأخرى المنافسة لإيطاليا في استضافة إكسبو 2030، كما عبر عنه الوزير في أكثر من مناسبة وآخرها خلال لقائه مع أخيه وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، وانسجاما مع الموقف الطبيعي والتقليدي لدولة فلسطين، وتنفيذا لقرارات جامعة الدول العربية.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، ومدير دائرة أوروبا الغربية مستشار أول ايهاب الطري، وسكرتير ثالث نرمين غنايم، ومن مكتب الوزير سكرتير ثالث زينة المصري، ومن وحدة الإعلام ملحق دبلوماسي نور نصر الله، ومن الجانب الإيطالي: المستشار الدبلوماسي لوزير الشؤون الاقتصادية والمالية فابيو سوكولوفيتش، والقنصل العام الإيطالي في القدس جوزيبي فيديلي، والقنصل اليساندرو توتينو من القنصلية العامة الإيطالية في القدس.

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