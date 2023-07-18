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مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الرينة

الثلاثاء 18 يوليو 2023 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الرينة



الناصرة/سما/

قتل شاب في الثلاثينات من عمره، مساء اليوم، الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار ارتكبت عند مدخل بلدة الرينة، شمال شرق مدينة الناصرة.

وأفادت مصادر محلية بأن القتيل في الرينة هو شاب من مدينة الناصرة المجاورة.

وبحسب خدمة "نجمة داوود الحمراء"، فإن الطواقم الطبية أقرت وفاة رجل يبلغ من العمر 30 عامًا تعرض لإطلاق نار بالقرب من مدخل الرينة.


وأوضحت الطواقم أنه لدى وصولها إلى موقع الجريمة، كان المصاب فاقدا للوعي ودون نبض ولم تظهر عليه أي علامات حياة، ما دفعها لإقرار وفاته.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة فيه عن القيام بعملها للحد من لمحاربة الجريمة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.


وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل في البلدات العربية، إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية، فيما يجد المجتمع العربي نفسه رهينة للجريمة المنظمة المتصاعدة.

يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في القروض والفوائد بالسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

#الناصرة

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