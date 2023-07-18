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الحكم على أسيرين من طولكرم وجنين بالسجن المتفاوت

الثلاثاء 18 يوليو 2023 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على أسيرين من طولكرم وجنين بالسجن المتفاوت



رام الله/سما/

أفادت مؤسسة مهجة القدس، اليوم الثلاثاء، بأن ما تسمى محكمة سالم الإسرائيلية أصدرت حكمًا بحق الأسير عبد الرحمن هاني عبد الله (18 عامًا) من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، بالسجن الفعلي 18 شهرًا ويوم وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 07/11/2022م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة القيام بأعمال مقاومة، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

يذكر أن الأسير عبد الرحمن عبد الله ولد بتاريخ 23/03/2005م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن مجدو.

فيما أصدر حكمًا بحق الأسير علاء عوني إسماعيل قبالة (37 عامًا) من بلدة اليامون بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة، بالسجن الفعلي 16 شهرًا وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 28/07/2022م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها.

#طولكرم #جنين #الاسرى الفلسطينيين

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