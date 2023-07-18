ليبرمان يدعو هليفي للاستقالة..

القدس المحتلة/سما/

دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، خلال مؤتمر تعقده صحيفة "كلكليست" اليوم، الثلاثاء، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إلى الاستقالة من منصبه في حال المصادقة على مشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية بالقراءة الثالثة.

وقال ليبرمان إن "القانون لإلغاء ذريعة عدم المعقولية تشكل مسا شديدا بكل واحد وواحدة من مواطني الدولة في الأمن وقدرة الردع الإسرائيلية، والمناعة القومية والروح القتالية. وليس صدفة أن وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان العامة وقيادة الجيش عقدوا مداولات، في نهاية الأسبوع الماضي، حول التصدعات داخل الجيش والمس بكفاءات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن "مهمة رئيس هيئة الأركان العامة هي ضمان أمن دولة إسرائيل والحفاظ على كفاءات الجيش، وفي الظروف الناشئة ليس بالإمكان ضمان الأمن ولا الكفاءات. وانطلاقا من المسؤولية القومية، أدعو هليفي إلى الاستقالة فور تمرير القانون بالقراءة الثالثة. وهو ملزم بتحمل المسؤولية والاستقالة وليس لديه خيار آخر".