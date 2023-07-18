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حماس تحذر الاحتلال ومستوطنيه من استمرارهم بتدنيس الأقصى

الثلاثاء 18 يوليو 2023 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تحذر الاحتلال ومستوطنيه من استمرارهم بتدنيس الأقصى



غزة/سما/

حذرت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من استمرارهم بتدنيس الأقصى، والذي سيبقى إسلامياً خالصاً وسندافع عنه بكل السبل المتاحة.

وقالت الحركة في بيان لها: "نحذر من استمرار اقتحام المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك وما يتخلله من صلوات تلمودية مستفزّة في ساحاته، في سياق محاولات الاحتلال التهويدية ومخططاته لتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وأكدت بأن شعبنا الفلسطيني وكل قواه الحية لن يسمحوا بمرور تلك المخططات وسيدافعون عن الأقصى والمقدسات بكل السبل المتاحة، فالأقصى كان وسيبقى عنوان قضيتنا وجزءًا من عقيدتنا الدينية والسياسية.

وأشادت بكل فخر واعتزاز ببطولات أهلنا المرابطين في القدس والأقصى، وندعوهم وكل أبناء شعبنا إلى تكثيف الحشد والرباط فيه.

ودعت أمّتنا العربية والإسلامية إلى التحرّك الفاعل على كل المستويات الرسمية والشعبية لدعم صمود شعبنا ونضاله المشروع حتى تحرير أرضه ومقدساته، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى.

#غزة #حماس

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