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فيديو: الإعلامية ماريا معلوف تلوح بعلم "إسرائيل" وتغني

الثلاثاء 18 يوليو 2023 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الإعلامية ماريا معلوف تلوح بعلم "إسرائيل" وتغني



وكالات/سما/

شاركت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف في مؤتمر أقامه "اتحاد المسيحيون من أجل إسرائيل"، في الولايات المتحدة، ونشرت مقطع فيديو، وهي تغني باللغة العبرية وظهرت في آخر تحمل علم إسرائيل.

وجاء نشر معلوف لمقاطع الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام" بعد أقل من 24 ساعة من ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على معلوف، بجرائم مخالفة لقانون مقاطعة إسرائيل، والإدلاء بتصريحات من شأنها إثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وقد علق متابعون على الفيديو ووصفوها بالـ"وقحة" والـ"خائنة".

يذكر أن الادعاء على معلوف جاء على خلفية مقابلة أجرتها مع إحدى المحطات التلفزيونية الإسرائيلية.

#ماريا معلوف

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