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الرجوب يطلع القائم بأعمال السفارة الكويتية على أوضاع جنين

الثلاثاء 18 يوليو 2023 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يطلع القائم بأعمال السفارة الكويتية على أوضاع جنين



جنين/سما/

- أطلع محافظ جنين أكرم الرجوب، في رام الله، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة الكويتية لدى المملكة الاردنية الهاشمية مبارك الهاجري، على الأوضاع في المحافظة مع استمرار انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وجهود القيادة الفلسطينية والمساعي الرامية دوليا إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية الوزير ناصر قطامي ووفد من مجلس قروي رمانة .

وأعرب الرجوب عن تقدير دولة فلسطين وشكرها للحكومة الكويتية وللشعب الكويتي، على مواصلة الدعم الذي يقدمونه لشعبنا الفلسطيني وحرصهم على اقامة مؤسسات الدولة الفلسطينية.

بدوره، عبر الهاجري عن عمق العلاقة التي تربط بين أبناء البلدين، مؤكدا موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب اشقائهم الفلسطينيين نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وكرم الرجوب، الهاجري، تأكيداً على العلاقة المميزة بين الشعبين، والدور الكويتي الداعم للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

كما كرم رئيس مجلس قروي رمانة حسن صبيحات، القائم بأعمال السفير ووفده المرافق، تقديرا لدور حكومة وشعب الكويت على مواقفها الوطنية التاريخية تجاه قضية وشعب فلسطين.

#جنين

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