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مديرة "الوكالة الأميركية" تبحث مع رئيس بلدية جنين والغرفة التجارية آلية تقديم المساعدة

الثلاثاء 18 يوليو 2023 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
مديرة "الوكالة الأميركية" تبحث مع رئيس بلدية جنين والغرفة التجارية آلية تقديم المساعدة



جنين/سما/

 زارت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للضفة الغربية وغزة، إيمي توهيل- ستول، ووفد USAID جنين اليوم الثلاثاء، بهدف الاطلاع على الوضع على أرض الواقع بشكل أفضل، وتقييم كيف يمكن أن تستمر مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في خدمة أكثر المجتمعات تضررا من النزاع بشكل أفضل.

والتقت مديرة البعثة إيمي برئيس البلدية نضال العبيدي، لمناقشة الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي تواجه المجتمعات المحلية. والتقت بغرفة تجارة وصناعة جنين لمعرفة المزيد عن القطاع الخاص، واستكشاف الطرق التي يمكن للوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تدعم بها الاقتصاد المحلي.

وجاءت الزيارة بهدف تقييم الاحتياجات الإنسانية ووضع الأمن الغذائي في جنين.
وأطلع رئيس البلدية ونائب رئيس الغرفة التجارية مصطفى القنيري، المسؤولة الأميركية على أوضاع المحافظة وخاصة مدينة جنين ومخيمها، بعد الدمار الذي خلّفه الاحتلال في البنية التحتية، واحتياجات البلدية، لكي تتمكن من النهوض بواقع المدينة من الجوانب كافة.

والتقت مديرة البعثة ايمي بعدد من المستفيدين من مشاريع مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة في أحد المتاجر المدعومة من خلال شراكة مكتب المساعدة الإنسانية مع برنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدة الغذائية، من خلال القسائم الإلكترونية للأسر المستضعفة في جنين.

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#جنين

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