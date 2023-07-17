الرئيس عباس يقلد سفير الاتحاد الأوروبي نجمة القدس من وسام القدس

رام الله/سما/

قلّد الرئيس محمود عباس سفير الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، نجمة القدس من وسام القدس.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لسفير الاتحاد الأوروبي، والذي جاء مودعاً بمناسبة انتهاء مهام عمله.

ومنح سيادته، السفير سفن كون فون بوغسدورف، نجمة القدس، تقديراً لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وتثميناً لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.

وحضر التكريم: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.