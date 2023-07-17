الأحمد يلتقي وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب افريقيا

بريتوريا/سما/

التقى عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير عزام الأحمد، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب افريقيا ناليدي باندور، في مقر وزارتها اليوم الثلاثاء، بحضور سفيرة دولة فلسطين حنان جرار، وسلمان الهرفي.

ناقش الطرفان الأوضاع في فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث اطلع الأحمد الوزيرة باندور على تطورات الأوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل الاعتداءات المتصاعدة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وأعمال التوسع والاستيطان الاستعماري من اقتحامات للمدن والبلدات والمخيمات، والمترافقة مع اعتداءات قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال وما يرافقها من أعمال وحشية، اضافة لاقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى في القدس و للمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وعبرت باندور عن دعم الحكومة والشعب في جنوب افريقيا لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، ورفص سياسة التمييز العنصري التي تنتجها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكدت على ضرورة إطلاق حملة دولية من أجل انهاء الاحتلال الإسرائيلي. كما عبرت الوزيرة عن دعمها لجهود إنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لأنه سيكون عاملا أساسيا في دعم الحق الفلسطيني.

كما تناول اللقاء اهمية ودور قمة البريكس في دعم القضية الفلسطينية، حيث أكدت الوزيرة على حرص جنوب أفريقيا على دعم القضية الفلسطينية خاصة خلال القمة القادمة والمزمع عقدها الشهر المقبل في جوهانسبيرغ.