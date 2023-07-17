  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الإعلام الأمريكي: بين نتنياهو وبايدن اتفاق على لقاء لا يرقى إلى مستوى دعوة

الثلاثاء 18 يوليو 2023 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلام الأمريكي: بين نتنياهو وبايدن اتفاق على لقاء لا يرقى إلى مستوى دعوة



القدس المحتلة / سما /

رغم إعلان مكتب بنيامين نتنياهو تلقيه دعوة لزيارة واشنطن عقب اتصال مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلا أن الإعلام الأمريكي اعتبر أن ما جرى "اتفاق على لقاء لا يرقى إلى مستوى دعوة".

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية، عن البيت الأبيض تأكيده أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقيان "على الأرجح" قبل نهاية العام، في خطوة نحو تخفيف ما كانت علاقة متوترة ولكنها لا تزال أقل من دعوة كاملة لزيارة المكتب البيضاوي التي سعى نتنياهو إليها منذ فترة طويلة.

وقال جون كيربي، مدير الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي: "لقد اتفقا على أنهما سيلتقيان، ربما قبل نهاية هذا العام، ولا تزال جميع التفاصيل المتعلقة بالمكان والأوقات قيد الإعداد". 

وقال في وقت لاحق إن الاجتماع سيعقد في الخريف في الولايات المتحدة.

وكان مكتب نتنياهو قال مساء الاثنين إن الرئيس الأمريكي دعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن.

وجاء في البيان أن بايدن دعا نتنياهو إلى اجتماع قادم في الولايات المتحدة، واستجاب رئيس الوزراء للدعوة بالإيجاب، وتم الاتفاق على أن ينسق الفريقان الإسرائيلي والأمريكي تفاصيل الاجتماع.

المصدر: سي أن أن 

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تسهل دخول الفلسطينيين – الأميركيين من الضفة.. ماذا عن الغزيين؟

تفاصيل المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن

لهذه الاسباب تعجز "حماس" عن دفع رواتب موظفيها !!!

شاهد..محمد بن سلمان يقود سيارة “توغ” التركية الصنع برفقة أردوغان

هآرتس: تركيا تحولت إلى ملجأ للمجرمين من فلسطينيي الداخل

سلسلة تعيينات جديدة في قيادة الجيش الإسرائيلي

صِدام بين غالانت وبن غفير بشأن أوامر الاعتقال الإداريّ

الأخبار الرئيسية

photo_2023-07-18_13-43-56

نيويورك تايمز: رد فعل هستيري على "جايابال" بسبب تصريحاتها حول عنصرية "إسرائيل"

8ipj-14 (1)

"لوفيغارو": "الكبتاغون" يعيث فساداً في غزة

"الجنائية الدولية" تطلق منصة الكترونية لتقديم الشكاوى ضد الإسرائيليين

2023-07-17_22-02-17_765460

في بيان شديد اللهجة.. فتح تتحدث عن ما يجري بالضفة و بديل السلطة والأمن

نتاج إدارة غير سليمة .. ملحم يكشف أسباب أزمة الكهرباء في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية