  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

بن غفير وفاسرلاوف يطالبان بإلغاء خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي

الثلاثاء 18 يوليو 2023 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير وفاسرلاوف يطالبان بإلغاء خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي



القدس المحتلة / سما /

طالب الوزيران من حزب "عوتسما يهوديت" العنصري، إيتمار بن غفير ويتسحاق فاسرلاوف، اليوم الثلاثاء، بأن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي وإلغاءها، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".

وجاء في رسالة بعثها الوزيران العنصريان إلى سكرتير الحكومة أنه "لا يعقل أن تعمل حكومة اليمين على مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية التي منحتها الحكومة السابقة، بدلا من تغيير وتصحيح ذلك القرار، الذي يمنح ميزانيات وصلاحيات غير مسبوقة بواسطة جهات معادية للصهيونية".

وأشارت "كان" إلى رسالة هذين الوزيرين جاءت في إطار مشروع قرار لتشكيل لجنة بمشاركة عدة وزارات من أجل إزالة عوائق السكن في المجتمع العربي.

وتوجه رئيس مركز الحكم المحلي، حاييم بيبيس، اليوم، إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إثر تردد أنباء حول تحويل 130 مليون شيكل من ميزانية خطة تطوير المجتمع العربي لصالح مخصصات طلاب المعاهد الدينية الحريدية.

وجاء في رسالة بيبيس لنتنياهو أنه "لا تدعم هذا الضرر الشديد. ولا يعقل أنه في هذا الوقت حيث الوضع صعب في المجتمع العربي إلى هذه الدرجة، تعتزم وزارة المالية (التي يتولاها الوزير بتسلئيل سموتريتش) تنفيذ تقليص كبير في خطة تقليص الفجوات والمس بمليون شخص من سكان السلطات المحلية العربية بشكل بالغ".

وقال سموتريتش، أمس، إن "الحديث يدور عن 130 مليون شيكل ستصل إلى المعاهد الدينية الحريدية. ولم يتم تسجيلها (في الميزانية) نتيجة خطأ تقني. ويوجد مصدر لتمويل هذه الميزانية".

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الاثنين

"إسرائيل" تسهل دخول الفلسطينيين – الأميركيين من الضفة.. ماذا عن الغزيين؟

تفاصيل المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن

لهذه الاسباب تعجز "حماس" عن دفع رواتب موظفيها !!!

سلسلة تعيينات جديدة في قيادة الجيش الإسرائيلي

هآرتس: تركيا تحولت إلى ملجأ للمجرمين من فلسطينيي الداخل

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية..

الأخبار الرئيسية

"الجنائية الدولية" تطلق منصة الكترونية لتقديم الشكاوى ضد الإسرائيليين

2023-07-17_22-02-17_765460

في بيان شديد اللهجة.. فتح تتحدث عن ما يجري بالضفة و بديل السلطة والأمن

نتاج إدارة غير سليمة .. ملحم يكشف أسباب أزمة الكهرباء في قطاع غزة

المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة ونسبتها ..

"يوم التشويش" .. احتجاجات واسعة في "إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية