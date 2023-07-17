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حسن شاكوش يطلق زوجته غيابياً بعد تهديدها له بفضح عيب كبير

الثلاثاء 18 يوليو 2023 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسن شاكوش يطلق زوجته غيابياً بعد تهديدها له بفضح عيب كبير



وكالات / سما /

بعد مرور يومين من تهديدها له بفضح عيب كبير، تم الاعلان عن طلاق مغني المهرجانات حسن شاكوش من زوجته ريم طارق غيابيا بعدما حرر محاميه محضرا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم كزوجين.

وأعلن المحامي محمد أبو العلا، محامي المطرب الشهير، أن حسن شاكوش، قرر طلاق ريم طارق، غيابيًا وبشكلٍ رسمي على يد مأذون، وجرى إثبات ذلك عبر مستند رسمي، لدى نيابة أكتوبر.

جاء هذا القرار بعد ظهور ريم طارق في مقطع فيديو عبر حسابها في "انستغرام"، يوم الجمعة، هددت فيه حسن شاكوش بالكشف عن مفاجآت صادمة خلال الفترة المقبلة، من شأنها أن توضح أسباب رغبتها في الطلاق منه.

كما أكّدت أنّها أقامت ضده دعوى طلاق، بعد اكتشافها عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمّله، وسوف تكشف عنه فور انفصالها عنه، مثلما كشفت عن حصولها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، إلا أنّه يرفض تنفيذه، حسب قولها.

وأشارت إلى أنه منعها من الحصول على متعلقاتها الشخصية وملابسها، مؤكدة أنها أنشأت هذا الحساب حتى تستطيع الرد على الاتهامات التي تطالها، وأنها ستقفله مباشرة بعد انتهاء أزمتها مع حسن شاكوش.

ووجهت رسالة إلى شاكوش: "ركّز في اللي إنت بتعمله عشان عيب، إنت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا، وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت أعالجك، أنا مقصرتش معاك في حاجة وعمري ما كنت أستوعب الغدر".

وزعمت ريم أن حسن شاكوش هددها بالقتل هي ووالدها، وأنّها طلبت في دعوى طلاقها عرضهما على الطبيب الشرعي، مؤكدة أن لا صُلح بينهما، وأنه كان خياراً خاطئاً بالنسبة لها.

وأضاف حسن شاكوش: "أنا تربيت على ضرورة احترام بنات الناس، عمري في حياتي لا ضايقت ولا زعلت حد ولا عملت مشكلة مع حد.. لو فيه حد طلع قال إني عملت مشكلة مع بنت أو اتعاملت مع بنت معاملة وحشة، يبقى ده بيسوء سمعتي أمام جمهوري"، متابعًا "ربنا شايف كل حاجة.. وربنا ينتقم من الظالم في ميدان عام".

يشار إلى أن ريم صادق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن شاكوش، مارس الماضي، حيث فاجأت الحضور في القاعة التي احتضنت الحفل، وقامت بالسجود وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض.

#حسن شاكوش #ريم طارق #طلاق

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