إنقاذ بحار ظل تائها في المحيط لعدة أشهر.. فيديو

وكالات / سما /

نفذت عملية إنقاذ لبحار أسترالى وكلبه بأعجوبة بعد أن أمضيا شهورًا فى المحيط الهادئ، يأكلان الأسماك النيئة، ويشربان مياه الأمطار، حيث التقطت سفينة صيد سمك تونة، تيم شادوك وكلبه بيلا، قبالة سواحل المكسيك، بعد أن رصدت مروحية مرافقة للسفينة قاربهم.

غادر شادوك لاباز سواحل المكسيك فى أبريل متجها إلى بولينيزيا الفرنسية، إلا أن عاصفة هبّت بعد أسابيع قليلة من الرحلة، ودمرت الأجهزة الإلكترونية الموجودة على قاربه، وأظهرت لقطات لإنقاذ شادوك حصلت عليها شبكة "ناين نيوز" الأسترالية، الرجل النحيل ذو اللحية الكثيفة أثناء حديثه إلى السلطات.

وقال شادوك إنه عانى من محنة صعبة للغاية قبل أن تنقذه سفينة الصيد، ولم يأكل ما يكفى من الطعام لفترة طويلة، فيما أوضح طبيب فى سفينة الصيد التى أنقذت شادوك، إنه بدأ بتناول وجبات صغيرة على الفور، بينما يظل واعيا بما يقوله ويفعله بعد محنته القاسية.

ولم يعانى "شادوك" طيلة فترة بقائه تائها فى المحيط من مرض أو إصابة خطيرة، كما تجنب حروق الشمس بالاختباء تحت مظلة على قاربه.

وفى واقعة مشابهة، أنقذ بحارة على متن ناقلة نفط – في وقت سابق من شهر يوليو الجارى - المغامر الفرنسي ديدييه بوفارد الذى ضل سبيله فى المحيط الأطلسى لمدة 137 يومًا، حيث فقد مؤخرًا في البحر مع قاربه الخاص الذى يبلغ طوله 6 أمتار.

ووفقًا لموقع newsinfrance، تمت عملية الإنقاذ قبالة سواحل بورتوريكو، يوم السبت 24 يونيو الماضى، بينما كانت سفينة النفط الخام التابعة لشركة خاصة مسؤولة عن البحارة الأتراك تتحرك في المحيط الأطلسى، ومع تحذير خفر السواحل الأمريكية، بدأت عملية إنقاذ للقارب الذى فقد في البحر منذ فترة.

تم سحب القارب الصغير الذي أبحر من جزر الكناري إلى البحر مع المغامر الفرنسي ديدييه بوفارد، إلى سطح السفينة وتم إنقاذه خلال 6 ساعات من البحارة الأتراك.

وكان أول طلب للمغامر الفرنسى، الذي وقف مع البحارة الأتراك على متن السفينة، هو تناول مشروب حامضي (كولا)، فيما غادر الرجل الفرنسي، الذي علم أنه كان في المحيط لمدة 137 يومًا، السفينة مع فرق الجمارك وحماية الحدود الأمريكية والجمارك وأمن الحدود الأمريكية.