"السلطات العراقية" تسترد سيارتين فارهتين و5 ملايين دولار من مسؤول محلي سابق

وكالات / سما /

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس الاثنين، استرداد سيارتين فارهتين برقمين مميزين وخمسة ملايين دولار أمريكي من مدير هئية الضرائب السابق في الأنبار.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في بيان صحفي إن "الهيئة استردت جزءا من مبلغ تضخم مدير فرع هيئة الضرائب السابق في الأنبار والبالغ 5 ملايين دولار مع سيارتين".

ونشرت الهيئة صورتين للسيارتين المستردتين وهما G-Class وكاديلاك برقمين مميزين، حيث تصل قيمتهما إلى نحو 450 ألف دولار أمريكي.

وقبل أيام اعتقل الفريق الساند لهيئة النزاهة برئاسة أبو علي البصري، مدير هيئة التقاعد السابق في محافظة الأنبار أنس ياسين بتهمة الفساد.