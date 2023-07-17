"كهرباء غزة" تصدر إعلان هام الخريجين الجدد

غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة عن البدء ببرنامج (خطوة) للتشغيل المؤقت للخريجين الجدد من الكوادر الفلسطينية الشابة و حديثي التخرج ،

وذلك للعمل داخل مراكز العناية بالزبائن بكافة فروعها بجميع المحافظات وممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق والانضمام للبرنامج .

وطالبت الراغبين بالانضمام والالتحاق لبرنامج خطوة ، عليهم زيارة الموقع الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء محافظات غزة حيث تقدم الطلبات وترسل عبر الموقع الالكتروني للشركة (www.gedco.ps) (بوابة التوظيف ) (برنامج خطوة) وذلك حتى تاريخ 31/07/2023