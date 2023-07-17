"هيئة الأسرى" تكشف المستجدات الصحية للأسيرين زعرور وعطاطرة

رام الله / سما /

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن الحالة الصحية للأسيرين بشار زعرور وأمير عطاطرة، القابعين في "عيادة سجن الرملة".

وأوضحت الهيئة في تقرير لها اليوم الثلاثاء، وفقا لزيارة محاميها فواز الشلودي، أن الأسير بشار محمد زعرور والمعتقل منذ أسبوعين، أصيب عند اعتقاله بقدميه، وأجريت عملية له، وُوضع ال"بلاتين" في قدمه وهو يتنقل الآن على كرسي متحرك ووضعه مستقر.

أما فيما يتعلق بالحالة الصحية للأسير كامل محمود عطاطرة والمعتقل منذ ثلاثة أسابيع، والذي أصيب عند الاعتقال بيده اليمنى، فقد تم إجراء عملية له ووضع البلاتين فيها.

وذكرت الهيئة أن "عيادة سجن الرملة" كما السجون الأخرى تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات المعيشة الإنسانية، فهي قديمة وغير مهيأة لأسرى مرضى يستخدمون الكراسي المتحركة من حيث مكان "الفورة" والحمامات، كما لا يوجد مطبخ لطهي الطعام داخل الغرف، وتفتقر إلى المعدات التي في غالبها معدات بدائية ولا تصلح للاستخدام، هذا إلى جانب تباطؤ الاحتلال في تعيين مواعيد المراجعات الدورية الصحية.