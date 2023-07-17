شاهد..محمد بن سلمان يقود سيارة “توغ” التركية الصنع برفقة أردوغان

وكالات

قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بقيادة السيارة التي أهداها له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، توجه ولي العهد والرئيس التركي إلى السيارة الكهربائية التركية من نوع “توغ”، بينما قاد الأمير محمد بن سلمان السيارة وكان أردوغان جالسا بجانبه، وتوجها معا من قصر السلام في جدة إلى مقر إقامة الرئيس التركي.

???? أردوغان يهدي ابن سلمان سيارة "توغ" التركية

أهدى الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان ولي العهد #السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة "توغ" المصنوعة محليًا في #تركيا. وقدم أردوغان السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي في قصر السلام بمدينة جدة. وتفحص أردوغان وابن… pic.twitter.com/ViLdrpFDq5 — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) July 18, 2023

وأهدى أردوغان، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيارة “توغ”، المصنعة محليا في تركيا.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، بأن “أردوغان قدم السيارة ذات اللون الأبيض لابن سلمان عقب لقائهما الثنائي وترأسهما للمحادثات على مستوى الوفود في قصر السلام في مدينة جدة”، مشيرة إلى أن الزعيمين تفحصا السيارة لفترة في ساحة القصر.

وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت مبكر من صباح اليوم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجهود المبذولة تجاه الأوضاع الإقليمية والدولية.