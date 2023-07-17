"الجنائية الدولية" تطلق منصة الكترونية لتقديم الشكاوى ضد الإسرائيليين

رام الله / سما /

قال مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، "إن المحكمة الجنائية الدولية أطلقت منصة الكترونية تتيح للمواطنين تقديم الشكاوى على مرتكبي الجرائم الإسرائيليين".

وأوضح عوض الله في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، أن هذه المنصة ستمكن المواطنين من تقديم الشكاوى المدعمة بالصور والفيديوهات، والتي تظهر جرائم الاحتلال بحقهم من أجل تقديمها للمحكمة للنظر فيها، واتخاذ موقف رادع ولاجم لإسرائيل.

وأشار إلى أن الحكومة الاسرائيلية ماضيةٌ في سياساتها العنصرية، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تنص على توفير الحماية العاجلة لأبناء شعبنا.

وشدد عوض الله على ضرورة التواصل الدائم مع المجتمع الدولي، لاتخاذ موقف رادع لإسرائيل لوقف جرائمها اليومية.

وفي السياق، أكد الناطق باسم منظمة "بتسيلم "كريم جبران أهمية توثيق الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية، رغم تراخيها في سرعة مساءلة مجرمي الحرب في دولة الاحتلال.

ودعا جبران المواطنين إلى تقديم شهاداتهم وبلاغاتهم للمحكمة عن جرائم الحرب التي تقوم بها قوات الاحتلال، مشددا على أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.

من جهته، قال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، "إن جميع البلاغات والشكاوى التي يتم استلامها من المواطنين لتقديمها للجنائية الدولية تهدف إلى الضغط أكثر على مكتب المدعي العام، لإجباره على التعامل معها والنظر فيها بشكل دائم".

وأشار إلى أنه في حال لم تنظر المحكمة في القضايا الفردية من المواطنين، فإننا سنطالب بإغلاق فوري لمكتب المدعي العام كنوع من رفع الصوت والرفض لهذه التصرفات غير مسؤولة.

وأضاف جبارين: "إن هناك آلية معينة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى من المواطنين في الضفة وفي قطاع غزة ومن ثم تقديمها لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية".