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نتائج اجتماع أندية الممتازة بعد سحب رعاية الموسم الجديد

الثلاثاء 18 يوليو 2023 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج اجتماع أندية الممتازة بعد سحب رعاية الموسم الجديد



وكالات / سما /

عقدت اندية الدرجة الممتازة في غزة اجتماعاً لبجث الأزمات المالية الخانقة التي تعصف بالأندية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن عن انسحاب شركة Ooredoo من رعاية الدوري الممتاز للموسم الجديد ما يشكل زيادة في الأزمات الحالية.

وحضر التجتماع التشاوري الذي عقد في مقر نادي شباب رفح 7 أندية هي: شباب رفح، اتحاد الشجاعية، شباب جباليا، الشاطئ، شباب خانيونس، اتحاد خانيونس، والصداقة.

وقال نايف الحطاب رئيس نادي اتحاد الشجاعية إن الاجتماع شهد نقاش عدم وجود رعاية لمختلف البطولات وعدم وضوح الرؤية في توفير الدعم المالي للموسم الجديد مع قرب انطلاق كأس غزة التي تحمل اسم المرحوم إبراهيم أبو سليم.

وأضاف الحطاب أنه تم الاتفاق على عقد لقاء موسع لأندية الدرجتين الممتازة والأولى في وقت لاحق لترتيب الاوضاع الرياضية.

وأشار الحطاب إلى أن أندية الممتازة اتفقت على التوجه لأصحاب القرار في غزة ورام الله لإيصال صوت الأندية، وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرار البطولات ومواجهة الأزمات المالية.

واتفقت أندية الممتازة على تشكيل لجنة لزيارة عصام الدعاليس رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة، وأحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لوضعهما في صورة الأمور الرياضية الحالية .

وتم التوافق بين الأندية على ضرورة أن يكون المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد كرة القدم على علم بكل الخطوات التي ستقوم بها الأندية خلال الفترة الحالية.

#الممتازة #رعاية

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