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جماهير الشجاعية تستعد لانطلاق الموسم الجديد

الثلاثاء 18 يوليو 2023 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
جماهير الشجاعية تستعد لانطلاق الموسم الجديد



غزة / سما /

عقد مجلس إدارة نادي اتحاد الشجاعية اجتماعًا مع أركان رابطة جماهير النادي في إطار التجهيزات لانطلاق الموسم الجديد.

وجرى اللقاء بحضور رئيس النادي نايف الحطاب، وأمين السر خالد أبو العطا وعدد من رابطة المشجعين.

واشاد الحطاب بالدور الكبير للجماهير منذ تأسيس النادي، واعتبارهم ركناً أساسيًا في كل الإنجازات التي تحققت خلال العقود الماضية، مؤكداً على أهمية الاستمرار فيما يقدموه من دعم كبير ومساندة دائمة في كافة المباريات والبطولات.

وأكف الخطاب عن إتمام اتفاق إعادة تشكيل الرابطة برئاسة وائل الحطاب، على أن يتم توزيع المهام داخل الرابطة بالتوافق فيما بينهم.

وأشار الحطاب ان إدارة النادي على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة مميزة في التشجيع من خلال الدعم المستمر للنادي والاجهزة الفنية واللاعبين والالتزام بالروح الرياضية واحترام جميع الأندية.

وتعتبر جماهير الشجاعية من أكبر قواعد الجماهير في غزة التي تساند فريقها في كل البطولات والملاعب، فيما تأمل أن تساهم برفقة فريقها في تحقيق إنجازات جديدة الموسم القادم.

#اتحاد الشجاعية #جماهير

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