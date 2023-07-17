مانشستر يونايتد يُحضر عقداً جديداً لماركوس راشفورد

وكالات / سما /

يستعد النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد لتوقيع عقدٍ جديد مع ناديه مانشستر يونايتد سيُبقيه في النادي لفترةٍ أطول.

ويأتي ذلك في إطار سعي مانشستر يونايتد للحفاظ على نجومه البارزين استعداداً لتحديات المرحلة المُقبلة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد سيُوقع عقداً جديداً مع راشفورد لمدة 5 سنوات إضافية بقيمة 78 مليون باوند.

وأكدت الصحيفة على أن راشفورد وافق على بنود العقد الجديد الذي سيُمنح بموجبه راتب قدره 300 ألف باوند في الأسبوع بزيادة مقدارها 50 ألف باوند عن راتبه الحالي.

وسيُصبح راشفورد بفضل الراتب الجديد أحد أكثر اللاعبين الإنجليز دخلاً، ولن يتفوق عليه سوى النجم الإنجليزي رحيم ستيرلنج لاعب تشيلسي.

ويبلغ راشفورد من العُمر 25 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب الجناح الأيسر، وينتهي تعاقده مع الشياطين الحُمر في يونيو 2024.

ولعب راشفورد بقميص الفريق الأول للنادي في 359 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 123 هدفاً، وصنع 68 هدفاً.

وحقق راشفورد في مسيرته مع اليونايتد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة، ولقب الدوري الأوروبي مرة، ولقب السوبر الإنجليزي (الدرع الخيرية) مرة، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة مرتين.