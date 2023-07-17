غزة: جبهة النضال تحيي انطلاقتها الـ56 أمام الامم المتحدة

غزة/ سما /

شارك المئات من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في مسيرة جماهيرية حاشدة وصلت الى مقر الامم المتحدة غرب غزة احياء للذكرى الـ 56 لانطلاقة الجبهة.

ورفع المشاركون اعلام الجبهة واعلام فلسطين مرددين شعارات تدعو للوحدة الوطنية.

وقال عضو قيادة الجبهة محمود الدق "ان انطلاقة جبهته من مدينة القدس كان بمثابة صرخة رفض لهذا الاحتلال وأن هذا الاحتلال يتطلب مقاومته بكل السبل" .

واكد "ان جبهة النضال لا تزال على العهد والوعد بأن تواصل نضالها ضد هذا الاحتلال".

واضاف "نحن في لحظة قاسية جدا نواجه فيها حكومة فاشية لا برنامج لها سوى مصادرة مزيد من الأرض الفلسطينية وقتل من الشباب الفلسطيني والهدف إفشال فكرة الدولة الفلسطينية وفي نهاية الامر الخيار الوحيد المتاح لنا والشرعي والمشروع هو مقاومة هذا الاحتلال، هذا الخيار كفلته لنا كل الشرائع الدولية، علينا أن نقاوم الاحتلال ولكن علينا أيضا أن نوفر الشرط الأساسي لنضال فاعل ومؤثر وهو استعادة وحدة القوى الوطنية الفلسطينية وأن ننهي هذا الانقسام الاسود وأن نستعيد وحدة شعبنا الوطنية".

واعرب عن أمله ان يشكل حوار القاهرة بداية جديدة يدرك فيها المشاركون بأن المستهدف ليس هذا الفصيل أو ذاك وانما المستهدف هو هوية شعبنا الوطنية.

واضاف:"نحن من دعاة الوحدة الوطنية منذ بدايات تشكلنا، ونحن ندعو دوما إلى إنهاء هذا الانقسام واستعادة الوحدة حتى نستطيع أن نخوض نضالا فعالا ومؤثرا ضد الاحتلال، هذا هو الشرط الأساسي، لا خيار أمام شعبنا في هذه اللحظة سوى أن نواجه هذا الاحتلال ومخططاته، الاحتلال بات واضحا في برنامجه السياسي وفي ظل هذه الحكومة لا دولة فلسطينية هو ما يطرحه فقط حكم ذاتي في الضفة الغربية وفي نفس الوقت القذف بغزة بعيدا عن المشروع الوطني الفلسطيني لهذا الخيار فقط امامنا هو أن نخوض نضالا ضد هذا الاحتلال ولكن بشرط أن نكون موحدين وهذا هو المطلوب في هذه اللحظة".

واوضح ان العنوان الأساسي لانطلاقة الجبهة هذا العام هو أن نستعيد الوحدة الوطنية وننهي الانقسام ونحن على أعتاب حوار في القاهرة وعلى الجميع أن يدرك ان المستهدف ليس هذا الفصيل أو ذاك بل المستهدف هوية الشعب الفلسطيني وهي مؤامرة واضحة ضد شعبنا وذلك بشطب الهوية الفلسطينية لذلك بوحدتنا فقط نفشل هذا المشروع.