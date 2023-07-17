كريستيانو رونالدو يتحدى ميسي: الدوري السعودي أفضل من الأمريكي

وكالات / سما /

ما زال النجم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي يتحدى غريمه التقليدي ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، رغم انتهاء سنوات مواجهتهما الشهيرة في الدوري الإسباني.

ظل التنافس الشرس بين رونالدو وميسي خلال احتراف الثنائي في الليجا، الأول بقميص ريال مدريد والثاني بقميص المنافس التقليدي برشلونة، لكن رحل كلاهما إلى دوريات مختلفة.

لعب كريستيانو في صفوف يوفنتوس الإيطالي وعاد إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم انضم للنصر بعد رحيله عن الملكي، كما أن ميسي ارتدى قميص باريس سان جيرمان الفرنسي عقب رحيله عن البرسا والآن يلعب في إنتر ميامي الأمريكي.

يرى النجم البرتغالي أنه يلعب في دوري أفضل من الذي يحترف فيه غريمه الأرجنتيني، حيث يُفضل دوري المحترفين السعودي على نظيره الأمريكي.

صرح رونالدو عبر صحيفة “ريكورد” البرتغالية عقب انتهاء مباراة النصر السعودي أمام سيلتا فيجو الإسباني والتي خسرها بنتيجة 5-0 بأنه أغلق باب عودته إلى فرق أوروبا مُجددًا بسبب وصوله إلى سن 38 ونصف العام.

أشار كريستيانو إلى أن الدوري الوحيد الذي يمتلك الجودة هو الدوري الإنجليزي، وأن الإسباني لا يملك جودة كبيرة، والبرتغالي ليس ضمن الكبار، والألماني خسر الكثير، وهو يريد اللعب في السعودية.

رد رونالدو على سؤال عن إمكانية الرحيل إلى الدوري الأمريكي المُنضم له حديثًا ميسي، بأن الدوري السعودي أفضل بكثير من الأمريكي.

يستعد النصر لمواجهة بنفيكا بعد غد الخميس 20 يوليو الجاري، ثم اللعب ضد فريقي إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي في جولة ودية في اليابان يومي 25 و27 يوليو، ثم المشاركة في البطولة العربية.

يُذكر أن صاروخ ماديرا شارك في 16 مباراة مع النصر في الدوري السعودي وسجل 14 هدف وصنع 2 آخرين، ونجح في احتلال المركز الخامس في قائمة ترتيب هدافي الدوري.