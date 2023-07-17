جوندوجان: نريد الفوز على ريال مدريد بوجود مبابي أو بدونه

وكالات / سما /

أكد النجم الألماني إلكاي جوندوجان، المنضم حديثاً إلى برشلونة، عدم اكتراثه بإمكانية تعاقد الغريم التقليدي ريال مدريد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، مشيراً إلى أنه سيسعى لتحقيق الفوز على الريال بجميع الأحوال.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الأسابيع الماضية، بعد أن أعلن عدم تفعيل بند تجديد العقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025، مما يعني أن عقده الحالي سينتهي بعد عام واحد فقط.

وقال جوندوجان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش تقديمه في برشلونة، عندما تم سؤاله عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد “لا يهمني من يلعب مع ريال مدريد، نريد الفوز عليهم مع مبابي أو بدونه. علينا النظر إلى أنفسنا وليس إلى منافسينا، هذه ليست قضيتنا”.

وتحدّث جوندوجان بشكلٍ ديبلوماسي عن اهتمام برشلونة بالتوقيع مع برناردو سيلفا زميله السابق في مانشستر سيتي، ورفض الكشف عن أي شيء متعلق بهذا الأمر.

وقال النجم الألماني “برناردو لاعب رائع. لكن لديه عقد مع السيتي، الأمر ليس في يدي. أنا أحب اللعب معه مجدداً. أتمنى له التوفيق دائماً أينما ذهب”.