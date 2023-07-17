ماذا قال ميسي في حفل تقديمه أمام جماهير إنتر ميامي؟

وكالات / سما /

أثار ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، حماس جماهير ناديه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، وذلك خلال التصريحات التي أدلى بها في حفل تقديمه، والذي أقيم فجر اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

وانتقل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، رغم أن كانت جميع المؤشرات تشير إلى عودته لبرشلونة، لكن البرغوث قرر خوض تجربة جديدة ومختلفة.

وأقام إنتر ميامي حفلاً لتقديم ميسي، والذي تأخر انطلاقه لمدة ساعتين بسبب عاصفة جوية، لكن بالنهاية ظهر النجم الأرجنتيني أمام الجماهير ووسائل الإعلام، وقطع وعداً بتقديم كل شيء لمساعدة النادي على الفوز.

وأوضح ليونيل ميسي أن يريد اللعب والمنافسة بقوة في إنتر ميامي، وقال في خطابه “أريد حقاً أن أبداً التدريب، لقد جئت إلى هنا ولدي الرغبة المعتادة في المنافسة، والرغبة في الفوز، وأريد مساعدة النادي على مواصلة النمو”.

وعن استقبال الجماهير له، قال ميسي “أود أن أشكر جميع الأشخاص في ميامي على هذا الاستقبال، شعرت بالمودة منذ لحظة وصولي. أنا متحمس جداً لوجودي معكم. شكراً خوسيه خورخي (مالك إنتر ميامي) وديفيد بيكهام على هذا التقدير، وعلى تسهيل كل شيء، فأنا أشعر أنني بالمنزل”.

وأنهى البرغوث حديثه “أعتقد أنني وزملائي سنبذل قصارى جهدنا لبناء هذا المشروع، وأنا سعيد جداً باختياري هذه المدينة وهذا المشروع. ليس لدي شك في أننا سوف نقضي وقتاً رائعاً وسنختبر أشياء جميلة. شكراً لكم على هذا اليوم”.