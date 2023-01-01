"هيئة الأسرى": استمرار الانتهاكات الطبية بحق الأسيرين ثائر دواس وحسين عطية

رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال تمعن في انتهاك الأسرى المرضى طبيا، فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح، وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض والأوجاع داخل أجسادهم.

وفي هذا الصدد، رصدت الهيئة عقب زيارة محاميها معتز شقيرات إلى سجن "رامون"، حالتين مرضيتين، إحداهما حالة الأسير ثائر دواس من محافظة أريحا إذ يعاني من وخزة في الصدر بالجهة اليسرى، وارتفاع عدد نبضات القلب، وضيق في التنفس وصعوبة في الشهيق والزفير، وعند مراجعة العيادة يتم إجراء فحص عيني دون تقديم أي علاج له أو تحويله إلى مختص لفحصه، ويُكتفى بإعطائه المسكنات فقط.

يذكر أن دواس أسير سابق اعتُقل عدة مرات وهو متزوج ولديه 5 أبناء.

أما عن حالة الأسير حسين عطية، فهو يعاني من التهاب بالشعر "الثعلبة"، ويتساقط شعره مكان الالتهاب، وقد تمت مراجعة العيادة ويُعطى أدوية دون تحسن، علما أنه لم يفحصه طبيب جلدية.