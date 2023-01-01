المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة ونسبتها ..

غزة/ سما /

أعلنت نقابة الموظفين في القطاع العام، عن صرف رواتب الموظفين الحكوميين عن شهر حزيران/يونيو غداً الأربعاء بنفس النسبة المعتمدة ومن دون نظام الفئات، في انتظار الإعلان الرسمي من وزارة المالية.

وقالت النقابة في بيان صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء، عقب لقاء عقده مجلس إدارتها مع وكيل وزارة المالية عوني الباشا: "إنّه سيتم صرف الراتب بنفس نسبة الـ60% المعتمدة من قبل وزارة المالية، ومن دون نظام الفئات".

وذكرت النقابة أنّها على إثر ذلك قرَّرت تعليق جميع أنشطتها الاحتجاجية التي كانت بصدد تنفيذها في حال عدم الاستجابة لمطالبها بصرف رواتب الموظفين.

وأوضحت أنَّها قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالتواصل مع جهات حكومية ونقابية عدّة، وعقدت العديد من اللقاءات للضغط في جميع الاتجاهات من أجل الإسراع في صرف رواتب الموظفين وعدم تأخيرها.

وعبّرت النقابة عن تفهمها الكبير لما تعانيه الحكومة من شح الموارد المالية نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، لكنّها أكدت على أنَّ "رواتب الموظفين خط أحمر لا يمكن المساس به تحت أي ظرف من الظروف، وترفض مطلقا أيَّ حديث عن تخفيض نسبة الصرف الحالية، بل تطالب بزيادتها حتى الوصول إلى صرف الراتب الكامل".

ودعت الموظفين إلى التحلي بالصبر ورباطة الجأش باعتبارهم الدرع الحامي للمقاومة في قطاع غزة الذي يعاني من سياسة ممنهجة تهدف إلى قتل إرادته وسعيه لتحرير أرضه ومقدساته.