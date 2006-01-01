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"واينت": الجيش الإسرائيلي يصلح أجهزة المراقبة على الحدود اللبنانية ويعيد الكاميرات

الثلاثاء 18 يوليو 2023 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"واينت": الجيش الإسرائيلي يصلح أجهزة المراقبة على الحدود اللبنانية ويعيد الكاميرات



القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الإسرائيلي أصلح أجهزة المراقبة على الحدود مع لبنان وأعاد الكاميرات بعدما كان عدد من الشبان اللبنانيين أقدموا على إزالتها.

وقالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، إن الجيش الإسرائيلي أقدم ليلا على تركيب آلات تجسس على الجدار في "المطلة" بدلا من الكاميرات التي أزالها الشبان اللبنانيون الأسبوع الفائت، مشيرة إلى أنه قام أيضا بعمليات تسييج بأسلاك معدنية بين موقع "السماقة" وخط الانسحاب برفقة جرافات وشاحنات ودبابات ميركافا.

وكانت مجموعة صغيرة من الشبان اللبنانيين نزعت السبت الماضي، كاميرات مراقبة إسرائيلية عند السياج الحدودي، معتبرة أنها تنتهك خصوصية اللبنانيين، فيما قال موقع "واينت" إن الشبان هم مجموعة من "حزب الله".

يأتي ذلك، بينما تشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل توترا بالتزامن مع حلول الذكرى السابعة عشرة لحرب يوليو 2006.

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