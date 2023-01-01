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المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة

الثلاثاء 18 يوليو 2023 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المرور بغزة تنشر إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة



غزة / سما /

 

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، الثلاثاء، أن 3 حودث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إدارة المرور والنجدة أن الحوادث المذكورة أسفرت عن حالة وفاة وإصابتان بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 4 مركبات ومكونات الطريق، جرَّاء الحوادث المذكورة.

وكانت شرطة المرور والنجدة قد أعلنت أمس عن وفاة الطفلة أسماء محمد أسامة أبو أمونة 4 سنوات جراء صدمها من قبل شاحنة من نوع داف على مفترق الأوروبي بالمحافظة، مشيرة إلى توقيف سائق الشاحنة وهو (م،ق)، وحجز الشاحنة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

#المرور بغزة

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