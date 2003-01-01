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الاحتلال يمنع مواطنا من برطعة من الدخول إلى بلدته

الثلاثاء 18 يوليو 2023 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً من بلدة برطعة شمال غرب جنين، من الدخول إلى بلدته منذ ساعات مساء يوم أمس الإثنين، تحت ذرائع واهية.

وقال المواطن هيثم قبها الذي يملك مركبة عمومية،  إن الاحتلال منعه من المرور إلى البلدة عبر الحاجز الدائم المقام على مدخلها بحجة أنه يحمل صناديق مياه.

وأكد، أن جنود الاحتلال زعموا أنه تشاجر مع أحدهم، غير أن الحقيقة غير ذلك، وأن سبب منعه من الدخول كونه يحمل في مركبته صناديق مياه.

وأشار قبها إلى أنه بات ليلته في مركبته عند الحاجز بانتظار مروره إلى بلدته، إلا أن الاحتلال ما زال يمنعه من ذلك.

يذكر أن هذا الحاجز هو الرابط الوحيد بين البلدة، التي عزلها جدار الفصل العنصري عام 2003، عن محافظة جنين، ويتحكم الاحتلال بشكل دائم في حركة دخول المواطنين وخروجهم، فكثيراً ما تجري عليه حالات اعتقال لتجار وعمال، واعتداءات بحق المواطنين وإطلاق نار نحوهم.

#جنين #الاحتلال

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