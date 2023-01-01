رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر إصابة ثلاثة مواطنين بجروح، خلال مواجهات في مخيمي الفوار وعقبة جبر وعزون، إضافة إلى هدم مساكن ومنشآت زراعية وخزانات مياه في السواحرة.

كما عنونت الصحف، اعتماد مجلس الوزراء تقرير إعادة إعمار جنين ومخيمها، والأضرار الناتجة عن العدوان الأخير للاحتلال وتعديات المستوطنين على البلدة القديمة في مدينة نابلس، وعلى قرية أم صفا برام الله.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

إصابات في مخيمي الفوار وعقبة جبر وعزون وهدم في السواحرة

سرقوا حصالاتهم وحطموا ألعابهم وهدموا بيوتهم

اشتية: الأراضي الفلسطينية تشهد أوضاعا معقدة بشكل غير مسبوق وعلى المستويات كافة

مجلس الوزراء يعتمد تقرير إعادة إعمار جنين ومخيمها

وزارة الداخلية: لن يكون هناك أي تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام

النائب عمر تقود حملة لمقاطعة خطاب الرئيس الإسرائيلي في الكونغرس

المفتي يدعو إلى الامتناع عن استخدام المفرقعات النارية في المناسبات

الاحتلال يدفع بـ"مشروع قانون" يسمح بتحويل عائدات المناطق الصناعية للمستوطنات

قاضٍ في "العليا" الإسرائيلية يبدي تحفظه على مشروع القانون لإلغاء ذريعة عدم المعقولية

وقفة احتجاجية ضد الجريمة قبالة مكتب نتنياهو في القدس وإصابتان باللد

مؤسسة ياسر عرفات تحيي ذكرى ميلاد القائد الوطني فيصل الحسيني

سلطات صحية في دول عدة تدق ناقوس الخطر بسبب الحر

الأيام":

إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام والاحتلال يشن حملة هدم وتجريف واقتلاع

إصابة 5 مستوطنين رشقًا بالحجارة قرب عزون

لائحة اتهام ضد مواطن بدعوى التخطيط لإطلاق صاروخ من القدس

مستوطنون ينفذون اعتداءات في حوارة ويقتحمون العوجا

"الداخلية": لا تهاون أو تقصير في تطبيق القانون والأمن العام

إسرائيل "تسهل دخول الفلسطينيين- الأميركيين من الضفة عبر مطارها

الحكومة تعتمد تقرير حصر الأضرار في جنين ومخيمها

صِدام بين غالانت وبن غفير بشأن أوامر الاعتقال الإداري

الاحتلال يدفع بمشروع قانون يسمح بتحويل ميزانيات إضافية للمستوطنات

"القدس":

إصابات وهدم واعتداءات للمستوطنين

الحكومة تعتمد تقرير إعادة إعمار جنين ومخيمها والأضرار الناتجة عن اقتحام نابلس و"أم صفا"

الجيش الإسرائيلي يشهد حالة من التمرد ضد الحكومة

بعد أشهر من القطيعة: بايدن يدعو نتنياهو للقاء قريب في الولايات المتحدة

إسرائيل تسهل دخول الفلسطينيين – الأميركيين من الضفة وتشدده مع الغزيين

إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

صِدام بين غالانت وبن غفير بشأن أوامر الاعتقال الإداري