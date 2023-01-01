  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة نابلس

الثلاثاء 18 يوليو 2023 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية  ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مؤيد غازي، ونجليه أحمد وعمر، عقب دهم منزلهم في قرية جماعين جنوب نابلس، وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد الغندور، بعد أن داهمت إحدى الشقق في المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، وداهمت عددا كبيرا من المنازل، وفتشتها، وعاثت فيها خرابا، وأجرت تحقيقات ميدانية مع عدد من المواطنين، بعد احتجازهم.

#نابلس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين اليوم الاثنين

"إسرائيل" تسهل دخول الفلسطينيين – الأميركيين من الضفة.. ماذا عن الغزيين؟

تفاصيل المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن

لهذه الاسباب تعجز "حماس" عن دفع رواتب موظفيها !!!

قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية..

سلسلة تعيينات جديدة في قيادة الجيش الإسرائيلي

رسميا.. "إسرائيل" تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

الأخبار الرئيسية

"يوم التشويش" .. احتجاجات واسعة في "إسرائيل"

تفاصيل المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن

وزارة-الداخلية-1622537361

الداخلية: سنقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن

"إسرائيل" تسهل دخول الفلسطينيين – الأميركيين من الضفة.. ماذا عن الغزيين؟

محافظ جنين: كل من ساهم بحرق مقر الشرطة في جبع يتم اعتقاله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية