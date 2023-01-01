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هآرتس: تركيا تحولت إلى ملجأ للمجرمين من فلسطينيي الداخل

الثلاثاء 18 يوليو 2023 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: تركيا تحولت إلى ملجأ للمجرمين من فلسطينيي الداخل



القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة هآرتس العبرية، صباح الثلاثاء، إن تركيا وخاصة مدينة اسطنبول، تحولت إلى ملجأ للمجرمين من سكان فلسطينيي الداخل.

وبحسب الصحيفة، فإن تقديرات الشرطة الإسرائيلية بأن العشرات وربما المئات فروا إلى تركيا واستقروا فيها، وهم ينتمون لعصابات دموية يتورطون في جرائم القتل.

وقال فارون إلى تركيا في أحاديث منفصلة للصحيفة العبرية، إن بعضهم يقابل من كان معهم نزاع دموي داخل "إسرائيل"، ولكنهم لا يفعلون شيئًا لبعضهم البعض، خوفًا من السلطات التركية ولمنع ترحيلهم.

وأشار بعضهم إلى أن اختيار تركيا هو الأسهل بالنسبة لهم لسهولة حصولهم على إقامة.

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