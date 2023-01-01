قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت 6 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: معتصم محمد البرغوثي، والمحرر عبيدة خلدون البرغوثي، من قرية كوبر، وحسين الريماوي، من بيت ريما.

فيما اعتقل محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبدالفتاح، ومؤيد عبدالمجيد أبو عليا، من المغير.

وفي نابلس، اعتقل المحرر أحمد الغندور من مخيم عسكر، والمحرر مؤيد غازي، وأبنائه أحمد وعلي، من جماعين.

بينما اعتقل الشاب أحمد العمور من تقوع في جنوب بيت لحم.