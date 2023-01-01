المالكي يطالب بريطانيا باتخاذ موقف فاعل تجاه هذه الجرائم ضد شعبنا

رام الله /سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي.

واستعرض المالكي، خلال اللقاء، آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وسياسة الحكومة الإسرائيلية الفاشية العنصرية ضد شعبنا.

ووضع المسؤول البريطاني في صورة تفاصيل العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين، والجرائم التي يرتكبها نظام الابرتهايد بشكل يومي من قتل وتنكيل وتهجير للعائلات الفلسطينية من بيوتها، والتواطؤ مع المستوطنين المتطرفين خلال مهاجمتهم لمنازل الفلسطينيين المدنيين العزل والإقدام على حرقها، وتدمير الممتلكات والقتل تحت حماية ورعاية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبتحريض من حكومة نتنياهو المتطرفة وأعضائها أمثال بن غفير وسموتريتش.

وأضاف أن هذه الحكومة لا يوجد على أجندتها أية تسوية سياسية، مؤكدا أنه يجب وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

وشدد المالكي على التزام دولة فلسطين بحل الدولتين، وعلى أهمية إعادة بناء الثقة بين الطرفين على أمل وجود شريك حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار، مطالبا بريطانيا باتخاذ موقف فاعل تجاه هذه الجرائم ضد شعبنا.

وأكد أهمية توفير الحماية الكاملة لأبناء شعبنا، وأهمية اتخاذ المجتمع الدولي التدابير اللازمة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وضمان وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالانتخابات، أكد المالكي أنّ إسرائيل قد عملت على منع إجراء انتخابات فلسطينية مراراً وتكراراً في القدس الشرقية والمناطق المصنفة (ج) تحت ذرائع وحجج واهية وحرمان المواطن الفلسطيني من حقه الديمقراطي بالانتخابات، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين في القدس بالمشاركة في الانتخابات العامة.

وأكد حرص القيادة الفلسطينية على إجراء ونجاح العملية الانتخابية التي لن تتم دون عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

من جانبه، أكد هيكي أهمية إعادة فتح قنوات الحوار البناء لضمان السلم والأمن في المنطقة، مشيراً إلى استمرار دعم الحكومة البريطانية للحكومة والشعب الفلسطيني، وأعرب عن أمله بعقد الانتخابات في أقرب وقت، وتطلع حكومة بلاده إلى انتخابات فلسطينية نزيهة وعادلة، وأن تقوم إسرائيل بتسهيل الانتخابات في القدس الشرقية وفق الاتفاقيات.

وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني وكيل الوزارة أمل جادو، ومدير إدارة أوروبا الغربية مستشار أول إيهاب الطري، ومسؤول ملف بريطانيا سكرتير ثالث يارا دعيق، وسكرتير ثالث نجلاء أبو شلبك من وحدة الإعلام، وملحق دبلوماسي دانه جبارين من مكتب الوزير، ومن الجانب البريطاني القنصل البريطاني العام في القدس السيدة ديان كورنر.