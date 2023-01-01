  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ طولكرم يتسلم كراسي كهربائية مخصصة لذوي الإعاقة

الإثنين 17 يوليو 2023 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ طولكرم يتسلم كراسي كهربائية مخصصة لذوي الإعاقة



طولكرم/سما/

 تسلم محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الإثنين، عددا من الكراسي الكهربائية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مقدمة من المركز الفلسطيني الأميركي، وإقليم حركة "فتح" في الساحة الأميركية. 

وأكد أبو بكر أهمية مثل هذه المبادرة بالوقوف المستمر إلى جانب أصحاب الهمم، بتقديم مثل هذه الكراسي التي تسهل على هذه الفئات التي تستحق منا كل التقدير والاهتمام، شاكرا الجالية الفلسطينية وحركة "فتح" في الولايات المتحدة الأميركية.

 ونوه إلى أن هذه الزيارة والدعم ليست الأولى، بل كانت هناك في السنوات الماضية وقفة مماثلة، مشددا على التواصل المستمر لتعزيز صمود المواطنين وثباتهم على الأرض، لمواجهة الاحتلال والاستيطان. 

من جانبه، أشار الممثل عن المركز الفلسطيني الأميركي، عماد دعبوب، إلى أن تقديم الكراسي الكهربائية يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه جاليتنا من خلال المركز، للوقوف إلى جانب أهلنا في محافظات الوطن لتعزيز صمودهم.

بدوره، ثمّن أمين سر حركة "فتح" إقليم طولكرم، إياد جراد، هذه الوقفة من أهلنا في الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة، عبر مساندة الأشخاص من ذوي الإعاقة ودعمهم، فيما قدم معتصم مناصرة كلمة شكر باسم فرع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في طولكرم، شاكرا الجالية الفلسطينية في أميركا على هذه الوقفة.

#طولكرم

الأكثر قراءة اليوم

"بالملابس الداخلية".. صورة لزعيم "فاغنر" تغزو مواقع التواصل

"لا غالب لكم".. حزب الله ينشر فيديو يحاكي مراحل اقتحام موقع إسرائيلي وتدميره

كوهين يلتقي مع زعيم دولة إسلامية لا تقيم علاقات مع إسرائيل

هآرتس: إصرار "الاحتياط" أخطر من خيمتي "حزب الله"

صحيفة عبرية: "قيد الفحص".. عبارة تكررها "محكمة المستوطنين" للسطو على أملاك الفلسطينيين

لهذه الاسباب تعجز "حماس" عن دفع رواتب موظفيها !!!

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

تفاصيل المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن

وزارة-الداخلية-1622537361

الداخلية: سنقطع يد كل من يحاول العبث بالأمن

"إسرائيل" تسهل دخول الفلسطينيين – الأميركيين من الضفة.. ماذا عن الغزيين؟

محافظ جنين: كل من ساهم بحرق مقر الشرطة في جبع يتم اعتقاله

202371214270697IA

كتيبة جنين تصدر بيانا حول زيارة الرئيس عباس والوفد المرافق له

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية