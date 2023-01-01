محافظ طولكرم يتسلم كراسي كهربائية مخصصة لذوي الإعاقة

طولكرم/سما/

تسلم محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الإثنين، عددا من الكراسي الكهربائية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مقدمة من المركز الفلسطيني الأميركي، وإقليم حركة "فتح" في الساحة الأميركية.

وأكد أبو بكر أهمية مثل هذه المبادرة بالوقوف المستمر إلى جانب أصحاب الهمم، بتقديم مثل هذه الكراسي التي تسهل على هذه الفئات التي تستحق منا كل التقدير والاهتمام، شاكرا الجالية الفلسطينية وحركة "فتح" في الولايات المتحدة الأميركية.

ونوه إلى أن هذه الزيارة والدعم ليست الأولى، بل كانت هناك في السنوات الماضية وقفة مماثلة، مشددا على التواصل المستمر لتعزيز صمود المواطنين وثباتهم على الأرض، لمواجهة الاحتلال والاستيطان.

من جانبه، أشار الممثل عن المركز الفلسطيني الأميركي، عماد دعبوب، إلى أن تقديم الكراسي الكهربائية يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه جاليتنا من خلال المركز، للوقوف إلى جانب أهلنا في محافظات الوطن لتعزيز صمودهم.

بدوره، ثمّن أمين سر حركة "فتح" إقليم طولكرم، إياد جراد، هذه الوقفة من أهلنا في الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة، عبر مساندة الأشخاص من ذوي الإعاقة ودعمهم، فيما قدم معتصم مناصرة كلمة شكر باسم فرع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة في طولكرم، شاكرا الجالية الفلسطينية في أميركا على هذه الوقفة.